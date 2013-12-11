Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" 11 грудня будуть зачинені
06:11, 11 грудня 2013Політика
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11 грудня 2013 року станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" будуть зачинені для входу й виходу та працюватимуть як пересадочні.
Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" 11 грудня будуть зачинені
Про це УНІАН повідомили в прес-службі київського метрополітену.
"Сьогодні, 11 грудня 2013 року у зв'язку з проведенням масових заходів станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" зачинені для входу та виходу пасажирів і працюють як пересадочні з лінії на лінію", - йдеться в повідомленні.
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