Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" 11 грудня будуть зачинені

Про це УНІАН повідомили в прес-службі київського метрополітену.

"Сьогодні, 11 грудня 2013 року у зв'язку з проведенням масових заходів станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" зачинені для входу та виходу пасажирів і працюють як пересадочні з лінії на лінію", - йдеться в повідомленні.