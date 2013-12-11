Станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" знову відкрили

Обидві центральні станції київського метрополітену - “Хрещатик” та “Майдан Незалежності” - запрацювали в звичайному режимі.

Про це УНІАН повідомили у столичній міліції.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 9 грудня, вранці були закриті на вхід і вихід три станції метро - “Театральна”, “Хрещатик” і “Майдан Незалежності”. Причиною закриття станцій і евакуації пасажирів став анонімний дзвінок про мінування станцій. Пошук вибухівки тривав приблизно 6 годин. Близько 16.00 було відкрито станцію "Театральна", а пізніше в Головному управлінні МВС України в Києві заявили про відкриття станцій "Майдан Незалежності" та "Хрещатик".

10 грудня, близько 9.30 ранку на вхід закрили станцію метро "Майдан Незалежності". Співробітники міліції пояснювали свої дії тим, що ними одержана інформація про те, що метро "замінували третій раз за добу". Роботу станції було відновлено о 12.45, а станції «Хрещатик» - о 12.47.

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У середу, 11 грудня, станції "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" закриті для входу і виходу і працюють як пересадочні. Як повідомили в прес-службі київського метрополітену: "Сьогодні, 11 грудня 2013 року у зв'язку з проведенням масових заходів станції «Майдан Незалежності» і "Хрещатик" закриті для входу і виходу пасажирів і працюють як пересадочні з лінії на лінію".

У той же час на деяких станціях метро було оголошено, що метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» закриті у зв'язку з тим, що «беркут» розганяє мітингувальників на Майдані.

Міліція з 1 години ночі 11 грудня намагалася зачистити Євромайдан.