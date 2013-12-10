У Києві знову "замінували" дві центральні станції метро

Як повідомили УНІАН в столичному Главку міліції, інформація від аноніма надійшла о 19.30. Наразі обидві вказані станції метрополітену перекрито, в них працюють вибухотехнічні служби, які мають знайти або не знайти будь-які вибухонебезпечні предмети.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови КМДА Михайло Костюк закликає не жартувати з безпекою у метрополітені. Як зазначили у прес-службі КМДА, він засудив телефонні розіграші, що стосуються безпеки людей, особливо у метро, та закликав не жартувати з такими речами, адже це може призвести до непередбачуваних наслідків, зокрема, травмування людей.

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«Я однозначно засуджую такі хуліганські дії. Тут немає місця політиці, лише безпека людей має бути пріоритетною. Це дуже серйозні речі. Особливо в метрополітені, де є обмежений простір, і такі жарти можуть спровокувати паніку та призвести до травмування пасажирів», – заявив Костюк.

У КМДА нагадали, що 9 грудня на гарячу лінію «102» надійшло повідомлення про замінування метро. На вимогу міліції близько 12.00 було зачинено для входу і виходу пасажирів станції «Майдан Незалежності», «Хрещатик» і «Театральна» з пересадочним вузлом на станцію «Золоті ворота». У результаті проведеної правоохоронцями перевірки вибухонебезпечних предметів на станціях виявлено не було.