Тимошенко забрала назад резиденцію, ”укомплектовану” Януковичем

Кабінет міністрів України відмінив постанову щодо передачі на баланс НАК «Надра України» резиденції "Межигір’я", у якій зараз проживає колишній керівник уряду Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що на початку діяльності нового уряду було дане доручення проаналізувати кожну постанову колишнього уряду на предмет їх незаконності.

«І ми вже 140 гектарів землі, скасувавши постанову, повернули державі. Це "Межигір’я», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона висловила упевненість, що на кожному засіданні Кабміну буде розглядатися по декілька питань щодо скасування незаконних постанов, скільки уряд у змозі буде проаналізувати.

«Після того, як ми місяць попрацюємо над ревізією, від уряду В.ЯНУКОВИЧА не залишиться жодної лобістської постанови. Все буде скасовано, а потім ще й у судах доведено їх незаконність», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також запевнила, що у випадку звернення команди В.ЯНУКОВИЧА до суду за скасування постанов його Кабміну нинішній уряд звертатиметься до прокуратури з проханням порушити кримінальні справи проти корупціонерів. «Тому, я думаю, що, можливо, в суди звертатися і не буде кому», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.