Активісти Євромайдану зміцнюють барикади снігом

Як передає кореспондент УНІАН, сніг поливають водою, щоб він перетворився на лід.

Межі барикад з боку Європейської площі значно розширилися в порівнянні зі з вчорашнім днем.

Міліції майже ніде немає. Пости залишилися тільки на вулиці Грушевського, Садовій, Банковій - поблизу Адміністрації Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Людей з патріотичною символікою дуже багато не тільки на самому Майдані, а й на прилеглих вулицях.

Як повідомляв УНІАН раніше, завтра в Києві та Київській області вночі та вранці невеликий мокрий сніг, слабкий туман, слабка ожеледь, вдень без опадів. Температура вночі в області 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.