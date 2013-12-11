Завтра в Україні триватиме снігопад

Завтра, 12 грудня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на заході з дощем.Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Також синоптики прогнозують слабкий туман, слабку ожеледь, лише у східній частині та в Криму без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний (у південній частині північний), 5-10 м/с.

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Температура у східній частині вночі 15-20° морозу, вдень 5-10° морозу; у Карпатах, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській областях та степовій частині Криму вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу; на решті території вночі 1-6° морозу, в західних областях близько 0°, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві та Київській області вночі та вранці невеликий мокрий сніг, слабкий туман, слабка ожеледь, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.