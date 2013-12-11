У США обіцяють українській владі "наслідки" за злочин проти українців

Про це йдеться у заяві Маккейна щодо подій в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

«Жахливо, що українська влада зробила вибір на користь застосування насильства й утисків проти мирних демонстрантів на київському Майдані. Подібна негідна поведінка порушує найбільш базові універсальні права – особливо свободу слова і зібрання, – які мають всі люди», - наголосив сенатор США.

За його словами, «якщо українська влада вважає, що брутальна сила і політика залякування допоможе їй вийти з поточної кризи, то вона серйозно помиляється».

«Все більше і більше українців демонструють, що вони більше не бояться. Ці мужні чоловіки і жінки повинні знати, що вони не одні. Їхні друзі на іншому кінці світу висловлюють свою солідарність», - йдеться в заяві.

Сенатор США запевняє, що «ми і надалі привертатимемо увагу світу до боротьби за свободу, справедливість і можливості, яка триває в Україні, а також вимагатимемо наслідків за будь-який злочин, вчинений проти українців, які мирно користуються своїм фундаментальним правом».