Азаров: Силового розгону Майдану не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві Азарова, розміщеній на його персональному сайті.

“На жаль, наші політичні опоненти прагнуть усіма можливими способами підтримувати напруженість. Вони поширюють плітки, однією з яких є можливість силового розгону Майдану. Цього не буде! Сила до мирних демонстрантів застосовуватися не буде», - заявив Азаров.

«Я прошу всіх громадян не провокувати представників правоохоронних органів на зіткнення, дотримуватися законів, зберігати спокій і не піддаватися на провокації”, - закликав прем'єр.

Як повідомлялося, вночі 11 грудня бійці «Беркута» і внутрішніх військ намагалися зачистити Майдан Незалежності від протестувальників.

Лише коли кияни вранці почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегрупування і, врешті-решт, відвели колони бійців до «урядового кварталу».