"Беркут" почав штурм Майдану (оновлюється,фото,відео штурму)

09.07 Беркут почав штурм КМДА

08.31 Під час нічних сутичок із спецпризначенцями на Майдані Незалежності в Києві затримано 8 осіб за дрібне хуліганство.

08.11 На Майдані Незалежності зібралося понад п’ять тисяч осіб, люди продовжують масово прибувати.

07:24 МВС назвало штурм Майдану "заходами з благоустрою території"

06.20 Прорив "Беркута" біля будинку профспілок зупинено. Спецназ припинив активні дії, але залишився на своїх позиціях.

06.10 Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" 11 грудня будуть зачинені. У зв'язку з проведенням масових заходів

Відео штурму барикад

5.54 Пости ДАІ виставлені на Парковій алеї, Кловському узвозі, Бессарабській площі, вулиці Пушкінська, Прорізна, бульвар Тараса Шевченка.

5.50 Лідер УДАРу Віталій Кличко разом з людьми відтіснили шеренгу "Беркуту" біля барикади на вулиці Інститутській. Бійці намагаються створити периметр, щоб відтіснити мітингувальників. Але люди тримаються і не дають цього зробити.

Тим часом Беркут на Інститутській фактично опинився в облозі. Як повідомляють народні депутати від УДАРу, які заблокували на Інститутській спецтехніку, зверху вулиці сформувалася колона киян, понад 300 людей. Кияни, що йшли на Майдан, опинилися в тилу у бійців і намагаються їх заблокувати.

5.30 , біля будівлі запалили димові шашки, барикади євромайданівців поки що стоять, мітингувальники б'ють по металевих баках. "Беркут" штурмує Будинок профспілок , біля будівлі запалили димові шашки, барикади євромайданівців поки що стоять, мітингувальники б'ють по металевих баках.

Початок штурму Євромайдану: протестувальники стіною стали проти спецназу

5.17 Четверта година штурму. Центр подій змістився Будинку профспілок та в бік вул. Костьольній. Там у незахищеній барикадами частині Майдану беркутня намагається відрізати захисників Будинку профспілок від основної маси протестувальників, заодно зачистивши Майдан до вул. Костьольної - охорона Майдану досі тримається. Біля самого будинку профспілок укріплюють барикади. Протестувальники продовжують блокувати загони "беркуту" біля мосту на вул. Інститутській. Зі сцени співають гімн. Майдан досі стоїть.

5.11Світ засудив українську владу за силовий розгін Майдану

5.05 Вже є постраждалі і з боку евромайдановців і з боку "беркутівців" і бійців спеціального призначення внутрішніх військ України. Від "беркутівців" в даний момент до медиків ведуть двох постраждалих.

5.00 У соцмережах повідомляють, що міліція висмикує захисників барикад і затримує їх. Людей саджають в автозаки і б'ють їх.

4.49 Проїзд з Поштової перекрило ДАІ

4.40 Бійці спецпідрозділу "Беркут", які оточили будивлю КМДА, відступили. У соціальних мережах зʼявилася інформація про те, що "Беркут" пішов від КМДА у бік Євромайдану.

4.20 Третя година другого штурму "ЄвроМайдану". Лінію барикад на вул. Інститутській за допомогою болгарок та "тітушок" частково демонтували, але люди вибудували міцний кордон, зараз йде жорстка штовханина, але мітингувальники не б'ють нікого з міліціонерів, що "випали зі строю". Барикаду з боку Європейської площі повністю зачистили, але біля сцени стоїть кордон охорони майдану. Мітингувальники в Будинку профспілок забарикадувались і тримаються, "беркута" ще не пройшли. Є повідомлення про затриманих. На Майдан постійно підходять люди з усього Києва, добираються на машинах або пішки. Мітингувальники скандують: "Майдан - не здамо!". Під сценою зібрались жінки, діти та священники.

4.07 Силовикам вдалося частково зламати барикаду на вул. Інститутській, проте близько тисячі активістів не дають спецназівцям іти далі в напрямку Майдану Незалежності. Як передає кореспондент УНІАН, водночас зі сцени Майдану зі словами підтримки до мітингувальників звертаються співачка Руслана, брати Клички, кардинал Любомир Гузар.

4.04 Представництво ЄС в Україні намагається зв'язатися з правоохоронними органами, щоб не допустити силового розгону Майдану.

4.03 У центрі Києва вже близько 7000 чоловік. Це в два рази більше, ніж було в першій ночі.

3.50Пости ДАІ не пропускають машини в центр Києва. Так, близько метро "Поштова площа" даішники не пропускають авто в бік центру Києва, повідомляє "Обозреватель". На прохання пояснити причину, працівники ДАІ заявили, що це "наказ згори".

3.33 На сцену Евромайдану вийшла Інна Богословська. Вона виступила із зверненням до жителів Сходу України. Нагадаємо, після першої зачистки Майдану вона вийшла з фракції Партії регіонів.

3:30 "Беркут" на Інститутській намагається витягувати протестувальників по одному, досить жорстко. Не зумівши підтягнути важку техніку, беркут та тітушки потроху розтягують барикаду руками. Охорона цієї частини Майдану досі тримається, хоча пройшло вже більше двох годин після початку штурму.

3.12 Біля Будинку профспілок та на Євромайдані палають намети. У них - речі протестувальників, ліки та харчі.Активісти намагаються згасити намет. Поруч нерухомо стоять беркутівці

3.00 "Беркут" прорвав барикаду з боку Європейської площі, пройшов перший ряд наметів, але зупинився недалеко від сцени, де сконцентрувалась значна частина оборонців Майдану. Зі сцени людей заспокоює Руслана. Досі стоїть барикада на вул. Інститутській, зараз нардепи і протестувальники блокують під'їзд до неї важкої техніки. Барикаду з боку Європейської площі розбирають невідомі особи в помаранчевих жилетах, за словами нардепів - це тітушки. Судячи з реакції соцмереж, люди активно підходять та їдуть на Майдан Незалежності.

2.55 Зачистили кордон перед ЦУМом. Внутрішні війська і «Беркут» планомірно просуваються в бік КМДА.

2.51 Пише Леся Оробец у Фейсбук: Беркут відтісняє. Керівники міліції на рівні генералів обіцяють не бити, лише дати можливість комунальникам зачистити периметр. При цьому ми вже двоє людей витягли з автозаків. Ще троє ніби таки затримали. Бачила регіонала Oleg Tsarov.

2.45 З Європейської площі через кордон Беркута прорвалися провокатори. Як повідомляє кореспондент УНІАН, співробітники Беркута безперешкодно пропустили через зовнішній кордон приблизно 20 спортивного вигляду молодиків. Група молодих людей рухається в бік Майдану Незалежності.

2.35 "Беркут" з двох боків оточив барикаду з боку Інститутської. Таким чином люди не можуть піти від сцени до Будинку профспілок.

2.30 Почали бити дзвони у Михайлівському соборі. А тим часом "Беркут" намагається розчистити барикаду по в вул. Інститутській від протестувальників, ймовірно для проходу важкої техніки. Тягнуть затриманих протестувальників, побито народного депутата від "Батькіщини" Пишного.

2.24 Один з офіцерів "Беркута" повідомив УНІАН, що силовики отримали наказ звільнити проїжджу частину Хрещатика. З боку Європейської площі до Хрещатика рухається будівельна техніка, мабуть для знесення барикад.

2.19 Беркут прорвався з боку вул. Михайлівської, зараз підходить до сцени, де захисники Майдан вилаштувались до оборони. На сцені багато дівчат та жінок. Також "Беркут" почав штурм з боку Інститутської, не зважаючи на наявність там народних депутатів.

2:07 Силовики прорвали барикади з боку Українського дому і рухаються по Хрещатику, відтісняючи людей в напрямку Майдану.

02.07 Активісти просять "Беркут" не штурмувати будівлю ФПУ. На 8 поверсі будівлі знаходиться їдальня, в якій перебувають жінки. У зв'язку з цим активісти просять бійців спецпідрозділів не штурмувати цей поверх і не завдавати шкоди людям, які пепебувають там.

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2.02 Беркут з боку Інститутської, не зумівши розірвати ланцюг мирних протестувальників, поки що відійшов на кілька десятків метрів.

01.54 На Інститутській почалися сутички мітингувальників з бійцями Беркута. Як повідомляє кореспондент УНІАН, з боку Михайлівської площі і Малої Житомирської вулиці в бік майдану рухаються колони співробітників Беркуту, а також водомети.

Величезна кількість Беркуту рухається від Оперного театру в бік Київради. Люди тим часом співають гімн, кричать "Міліція з народом" та "Разом і до кінця". Окрім того, мітингувальники кидають в силовиків сніг та обливають водою.