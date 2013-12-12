Глава Пентагону подзвонив міністру оборони України

Глава Пентагону Чак Хейгел подзвонив міністру оборони України Павлу Лебедєву і закликав його не використовувати армію проти демонстрантів, повідомляє американське оборонне відомство, пише РИА Новости.

"Хейгел застеріг Лебедєва від застосування збройних сил проти цивільного населення в будь-якій формі", - йдеться в повідомленні.

За даними Пентагону, український міністр запевнив, що влада країни не мають наміру це робити, і пообіцяв передати слова Хейгела безпосередньо президентові Віктору Януковичу.