Глава Пентагону подзвонив міністру оборони України
08:33, 12 грудня 2013Політика
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США просить Україну не розганяти Майдан.
Кадр з відео Пентагону
Глава Пентагону Чак Хейгел подзвонив міністру оборони України Павлу Лебедєву і закликав його не використовувати армію проти демонстрантів, повідомляє американське оборонне відомство, пише РИА Новости.
"Хейгел застеріг Лебедєва від застосування збройних сил проти цивільного населення в будь-якій формі", - йдеться в повідомленні.
За даними Пентагону, український міністр запевнив, що влада країни не мають наміру це робити, і пообіцяв передати слова Хейгела безпосередньо президентові Віктору Януковичу.
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