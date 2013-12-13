На вихідних ряд станцій столичного метро можуть працювати з обмеженнями - КМДА

У Києві у зв’язку з очікуваним проведенням масових акцій в центрі міста цими вихідними та в разі надто великого пасажиропотоку можуть працювати з обмеженнями окремі станції метрополітену заради безпеки пасажирів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

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Крім того, до КМДА надійшла заявка про проведення мітингу на Європейській площі, тому на цій ділянці, а також на вулицях Парковій, Лаврській та Володимирському узвозі тимчасово може бути закритий рух для автомобілів.

Зважаючи на це, міська влада звертається з проханням заздалегідь планувати свої поїздки та за можливості обирати інші маршрути руху. Влада Києва просить вибачення за тимчасові незручності.

Про всі рішення щодо зміни в роботі метрополітену та перекриття вулиць кияни та гості столиці зможуть оперативно дізнатися на офіційному сайті КМДА: http://kievcity.gov.ua