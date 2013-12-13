Круглий стіл розпочався без опозиції

У Національному палаці мистецтв «Україна» розпочався загальнонаціональний круглий стіл «Об’єднаємо Україну».

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні присутні Президент України Віктор Янукович, прем'єр-міністр Микола Азаров, голова Верховної Ради Володимир Рибак, члени уряду, екс-президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Леонід Кравчук, лідери фракцій Партії регіонів та КПУ, керівники різних церковних конфесій.

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Від опозиції на зустріч поки що ніхто не прибув.

Як повідомляв УНІАН, лідери опозиції на Майдані Незалежності заявили про намір піти на цей круглий стіл.