Майдан дав мандат опозиції йти на круглий стіл із владою.

Як передає кореспондент УНІАН, зі сцени столичного Майдану президент аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор Жданов запитав у мітингувальників, чи дають вони мандат опозиції на цей круглий стіл. Люди відповіли: “Так”.

Жданов наголосив, що Майдан має уповноважити опозицію закликати владу зробити усе можливе, аби акції протесту проходили «без крові». Майдан теж дав на це мандат.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 грудня, у Національному палаці мистецтв «Україна» за ініціативою першого Президента України Леоніда Кравчука відбудеться засідання загальнонаціонального круглого столу «Об’єднаємо Україну». Участь в ньому візьме Президент України Віктор Янукович.