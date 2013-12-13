На круглий стіл до палацу "Україна" прийшли лідери опозиції
14:32, 13 грудня 2013Політика
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На круглий стіл у Палац «Україна» прийшли лідери опозиції
Як передає кореспондент УНІАН, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко, голова Політради ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк і лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок зайшли на круглий стіл під час виступу Президента України Віктора Януковича.
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Вони сіли навпроти нього. Янукович перервався, привітався і продовжив свій виступ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Палаці «Україна» проходить Загальнонаціональний круглий стіл «Об’єднаємо Україну».
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