На круглий стіл до палацу "Україна" прийшли лідери опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко, голова Політради ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк і лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок зайшли на круглий стіл під час виступу Президента України Віктора Януковича.

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Вони сіли навпроти нього. Янукович перервався, привітався і продовжив свій виступ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Палаці «Україна» проходить Загальнонаціональний круглий стіл «Об’єднаємо Україну».