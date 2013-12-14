Міліція нарахувала на мітингу прихильників Президента 60 тисяч учасників

У мітингу на підтримку курсу Президента Віктора Януковича, що триває на Європейський площі Києва, беруть участь близько 60 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Києві.

“Станом на 13 годину у мітингу на Європейській площі брали участь орієнтовно 60 тисяч людей”, - зазначили в міліції, зауваживши, що наразі порушень громадського порядку не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, у Партії регіонів заявляли, що сьогодні на Європейській площі столиці зібралося вже близько 200 тис. прихильників курсу Януковича.

При цьому в ПР підкреслили, що «серед них багато киян, які прийшли підтримати альтернативну точку зору, відмінну від тієї, що пропагується на сусідній площі з Європейською – Майдані Незалежності».

Акція, організована Партією регіонів на Європейській площі, має назву «Збережемо Україну!».

На цю акцію, яка проводиться на противагу Євромайдану, ПР привезла активістів з усієї України.