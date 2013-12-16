ЗМІ: Ніч на Євромайдані минула в боротьбі з гостями напідпитку

Як повідомляє кореспондент ТСН, о 7 годині люди традиційно заспівали Гімн України.

На той час на Майдані Незалежності перебувало біля п'яти тисяч протестувальників, які грілися гарячим чаєм, кавою, танцювали та грали в футбол.

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За даними ТСН, головним гаслом Євромайдану цієї ночі стало оголошення бою пияцтву, адже загони самооборони впіймали кілька десятків гостей напідпитку.

Крім того, на Євромайдан хотіли потрапити і представники мітингу Партії регіонів. Деяких з них пропускали, але примушували заспівати разом Гімн України. Сама охорона була у підсиленому режимі: проводились навчання і людям видали захисні щити.