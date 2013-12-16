Екс-голова СБУ вважає, що Україну врятує повернення до Конституції 2004 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це Смєшко сказав під час виступу на Стратегічному дискусійному клубі.

“Як вийти з ситуації? Як на мене, тільки повернення до Конституції зразка 2004 року, повернення до парламентської президентської республіки”, - сказав він.

Він також вважає, що необхідно негайно перейти до відкритих партійних списків і внести у виборче законодавство цей елемент.

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Крім того, на переконання Смєшка, необхідно провести дострокові вибори до Верховної Ради на новій основі “з підходом до виборів 2015 року, де народ України скаже своє слово”.

Смєшко вважає, що нова влада має збудувати три дійсно незалежні гілки влади і поставити силовий і правоохоронний сектор під контроль парламенту, обмеживши повноваження тих, кого призначає політична сила, яка приходить до влади і призначає на ці посади, оскільки ця політична сила має максимум 50% підтримки і не відповідає за все суспільство.