Європарламент рекомендував українській владі провести дострокові вибори
17:06, 12 грудня 2013Політика
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Європейський парламент рекомендував українській владі підтвердити свою легітимність через проведення в країні дострокових виборів.
Європейський парламент рекомендував українській владі підтвердити свою легітимність
Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у спеціальній резолюції "Наслідки вільнюського саміту та майбутнє "Східного партнерства", зокрема що стосується України", затвердженій на сесії Європарламенту у Страсбурзі.
"Дострокові вибори є для демократичної держави прийнятним виходом з ситуації, коли влада має поновити свою легітимність", - йдеться у резолюції.
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При цьому європарламентарії не уточнили, які саме - парламентські чи президентські - вибори мають на увазі.
Наступні президентські вибори в Україні мають відбутися на початку 2015 року, а парламентські - восени 2017 року.
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