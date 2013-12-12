Європарламент рекомендував українській владі провести дострокові вибори

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у спеціальній резолюції "Наслідки вільнюського саміту та майбутнє "Східного партнерства", зокрема що стосується України", затвердженій на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

"Дострокові вибори є для демократичної держави прийнятним виходом з ситуації, коли влада має поновити свою легітимність", - йдеться у резолюції.

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При цьому європарламентарії не уточнили, які саме - парламентські чи президентські - вибори мають на увазі.

Наступні президентські вибори в Україні мають відбутися на початку 2015 року, а парламентські - восени 2017 року.