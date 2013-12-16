У 223-му окрузі на довиборах переміг Пилипишин - ЦВК

У 223-му столичному окрузі на повторних виборах до Верховної Ради України переміг самовисуванець Віктор Пилипишин, який набрав 44,89% голосів виборців (або 34 тис 684 голосів).

Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії після обробки 100% протоколів окружних виборчих комісій.

На другому місці за результатами отриманих голосів єдиний кандидат від опозиції Юрій Левченко (ВО «Свобода»), у якого 40,58% (31 тис 358 голосів). За ним йдуть самовисуванка Тетяна Монтян з 3,29% голосів, представник Партії "Руський блок" Олесь Бузина з 3,11% голосів виборців та самовисуванець Андрій Левченко з 1,87%.

Решта кандидатів у цьому окрузі набрали менше 1% голосів виборців.

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Як повідомляв УНІАН, на 223-му окрузі балотувались 70 кандидатів.

Наразі вже встановлено переможців також на окрузі № 194 - за результатами обробки 100% протоколів окружних виборчих комісій переміг самовисуванець, ректор Київського національного університету культури Михайло Поплавський, за якого проголосували 53,54%, або 37 тис 331 виборець та в мажоритарному окрузі №132 — перемогу отримав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов (самовисуванець). За нього віддали свої голоси 47,78% виборців на окрузі.

Продовжується підрахунок голосів ще у двох округах з п’яти, в яких 15 грудня проводились повторні вибори до ВР.