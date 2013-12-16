У Харкові на Євромайдані влаштували церемонію проводів Азарова на пенсію

У Харкові на Євромайдані влаштували церемонію урочистих проводів прем'єр-міністра України Миколи Азарова на пенсію.

Як передає кореспондент УНІАН, на сатиричній міні-перфоманс, який активісти Євромайдану влаштували на п'єдесталі пам'ятника Т.Шевченку на вулиці Сумській, зібралися близько 200 незгодних з політичним курсом України.

Одягнені в одяг із піонерськими атрибутами активісти виголосили кілька гасел, стилізованих під комсомольські, та символічно подарували “видному громадському та політичному діячу Ніколаю Пахлу, більше відомому українцям як Азіров”, великий червоний бант і совкову лопату, “щоб йому було чим займатися на пенсії.”

Організатори заходу запевнили, що “святкові подарунки” в Києві передадуть Азарову.

Крім того, активісти харківського Євромайдану під час обговорення суспільно-політичної ситуації в Україні у форматі “Вільний мікрофон” висловили побоювання, що під час завтрашнього візиту Президента України Віктора Януковича до Росії будуть підписані невигідні для України угоди, в тому числі такі, які посилять енергетичну залежність країни. Також люди висловили переконання, що влада продовжує фальсифікувати результати перевиборів на 5-ти “проблемних” округах, які відбулись учора.

“Це означає, що влада нічого не зрозуміла, і що у 2015 році вони не збираються проводити чесні вибори”, - вважає співорганізатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

Перед учасниками зборів також виступив відомий український письменник Сергій Жадан. Він наголосив, що найближчим часом стосовно вимог протестувальників повинні бути ухвалені якісь рішення, та закликав Євромайдан триматися ще деякий час.

За словами Жадана, на цьому тижні на харківському Євромайдані мають виступити музичний гурт “Гайдамаки” та письменник Юрій Андрухович.