Фракція ПР зажадала від Азарова переформатувати Кабмін на 90% - Герман
10:41, 16 грудня 2013Політика
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Парламентська фракція Партії регіонів зажадала від прем'єр-міністра країни Миколи Азарова переформатувати склад уряду на 90%
Ганна Герман оприлюднила вимоги фракції
Як передає РІА Новости, про це повідомила журналістам у понеділок депутат від Партії регіонів Ганна Герман.
«Ми ставили перед Азаровим сьогодні вимогу переформатування уряду на 90%», - сказала Герман за підсумками зустрічі депутатів фракції з прем'єр-міністром.
«Азаров сказав, що він ознайомить сьогодні (у понеділок) з позицією фракції президента і що обов'язково висновки будуть зроблені», - додала Герман.
За її словами, фракція не обговорювала питання відставки самого прем'єра.
Раніше сьогодні повідомлялося, що Президент України Віктор Янукович може найближчим часом звільнити трьох міністрів.
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