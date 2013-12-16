Фракція ПР зажадала від Азарова переформатувати Кабмін на 90% - Герман

Як передає РІА Новости, про це повідомила журналістам у понеділок депутат від Партії регіонів Ганна Герман.

«Ми ставили перед Азаровим сьогодні вимогу переформатування уряду на 90%», - сказала Герман за підсумками зустрічі депутатів фракції з прем'єр-міністром.

«Азаров сказав, що він ознайомить сьогодні (у понеділок) з позицією фракції президента і що обов'язково висновки будуть зроблені», - додала Герман.

За її словами, фракція не обговорювала питання відставки самого прем'єра.

Раніше сьогодні повідомлялося, що Президент України Віктор Янукович може найближчим часом звільнити трьох міністрів.