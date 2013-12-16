До складу Адміністрації Президента України введено нову посаду

Зміни в структурі Адміністрації Президента пов’язані, насамперед, з необхідністю посилити ці два напрямки роботи.

«Дії влади мають бути зрозумілими для простих громадян. Люди повинні знати, що влада робить і навіщо, і чого чекати у майбутньому. Президент України ставить перед нами завдання роз’яснювати громадянам кожен наш крок, бути відкритими для людей. Ми маємо організувати ефективну системну роботу», - наголосив Чмирь.

Глава держави також доручив Чмирю налагодити тісніший зв'язок з представниками неурядових громадських організацій та особливу увагу приділити гуманітарній складовій.