До складу Адміністрації Президента України введено нову посаду
21:35, 16 грудня 2013Політика
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Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича, на посаду заступника Глави АПУ призначено Юрія Чмиря, який раніше успішно очолював Сумську обласну державну адміністрацію. Він куруватиме два управління – гуманітарного розвитку та з питань комунікацій.
Юрій Чмирь отримав підвищення / Фото: comments.ua
Зміни в структурі Адміністрації Президента пов’язані, насамперед, з необхідністю посилити ці два напрямки роботи.
«Дії влади мають бути зрозумілими для простих громадян. Люди повинні знати, що влада робить і навіщо, і чого чекати у майбутньому. Президент України ставить перед нами завдання роз’яснювати громадянам кожен наш крок, бути відкритими для людей. Ми маємо організувати ефективну системну роботу», - наголосив Чмирь.
Глава держави також доручив Чмирю налагодити тісніший зв'язок з представниками неурядових громадських організацій та особливу увагу приділити гуманітарній складовій.
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