Макеєнко вважає, що бюджет-2014 буде ухвалений "дуже швидко"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

За словами Макеєнка, опозиція власний варіант бюджету не підготувала, бо “зайнята трохи іншим”.

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“У нормальному робочому процесі вони б підготували свій бюджет, вийшли на трибуну, розкритикували наш… Нормальна парламентська робота. Дали б можливість проголосувати нам свій бюджет. Вони не можуть зійти з блокування, але вони і не можуть нам не дати проголосувати”, - сказав Макеєнко.

Таким чином, вважає він, “щоб ми його не розглядали і не ухвалили, як у них їхнього немає, то вони створять нам такі умови, щоб ми його дуже швидко прийняли”.

На уточнення, чи може законопроект про бюджет-2014 одразу бути ухвалений в цілому, Макеєнко сказав: “Якщо така ситуація, як сьогодні, то він буде прийнятий дуже швидко”.