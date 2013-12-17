Макеєнко вважає, що бюджет-2014 буде ухвалений "дуже швидко"
Член фракції Партії регіонів, голова Регламентного комітету Верховної Ради Володимир Макеєнко вважає, що державний бюджет на 2014 рік буде ухвалений “дуже швидко”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
За словами Макеєнка, опозиція власний варіант бюджету не підготувала, бо “зайнята трохи іншим”.
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“У нормальному робочому процесі вони б підготували свій бюджет, вийшли на трибуну, розкритикували наш… Нормальна парламентська робота. Дали б можливість проголосувати нам свій бюджет. Вони не можуть зійти з блокування, але вони і не можуть нам не дати проголосувати”, - сказав Макеєнко.
Таким чином, вважає він, “щоб ми його не розглядали і не ухвалили, як у них їхнього немає, то вони створять нам такі умови, щоб ми його дуже швидко прийняли”.
На уточнення, чи може законопроект про бюджет-2014 одразу бути ухвалений в цілому, Макеєнко сказав: “Якщо така ситуація, як сьогодні, то він буде прийнятий дуже швидко”.