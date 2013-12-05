Янукович призначив крайній термін підготовки держбюджету-2014 - Єфремов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо можливого проведення позачергового засідання парламенту у зв'язку з необхідністю прийняття бюджету.

“Поки ми не бачили бюджет. І поки проблема в тому, що для того, щоб збалансувати бюджет, ми маємо отримати низку відповідей на питання: яка буде ціна на газ зі сторони Російської Федерації. Ми бачили вчора — Бойко (віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко - УНІАН) знаходиться в Москві, проводить відповідні переговори. Як у нас підуть подальші контакти із Європейським Союзом у плані просування по питанням економічним. Тільки тоді можна ухвалити рішення”, - сказав він.

На тему: Держбюджет-2014 можуть не ухвалити в грудні - Рибак

Депутат також нагадав, що «Президент поставив завдання», щоб «до 17 числа бюджет був готовий».

«Уряд працює у цьому напрямку. Якщо уряд подасть бюджет нам в парламент у ці строки, значить у нас буде документ, про який ми зможемо говорити. Поки що такого документа немає», - сказав Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня голова Верховної Ради України Володимир Рибак не виключив, що державний бюджет на 2014 рік не буде ухвалений в грудні.

Він зазначив, що “всі строки розгляду бюджету на 2014 рік пройшли”.

“Я не виключаю, що може доведеться перший місяць 2014 року, бо я бачу що на сьогоднішній день ще бюджету немає, фінансувати по першому місяцю 2013 року”, - сказав голова ВР.

Рибак зазначив, що на сьогодні проект бюджету на 2014 рік готовий “на 95-97%”, але є позиції “цифри, на базі яких проводяться розрахунки, тому я думаю, що десь в 20 числах узгодять ці цифри і бюджет тоді вони представлять у Верховну Раду, повністю узгоджений по всіх цифрах”.