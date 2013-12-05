Янукович призначив крайній термін підготовки держбюджету-2014 - Єфремов
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов відзначає, що Президент України Віктор Янукович встановив строки щодо підготовки державного бюджету України на 2014 рік, проте Верховна Рада ще не має змоги працювати з цим документом
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо можливого проведення позачергового засідання парламенту у зв'язку з необхідністю прийняття бюджету.
“Поки ми не бачили бюджет. І поки проблема в тому, що для того, щоб збалансувати бюджет, ми маємо отримати низку відповідей на питання: яка буде ціна на газ зі сторони Російської Федерації. Ми бачили вчора — Бойко (віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко - УНІАН) знаходиться в Москві, проводить відповідні переговори. Як у нас підуть подальші контакти із Європейським Союзом у плані просування по питанням економічним. Тільки тоді можна ухвалити рішення”, - сказав він.
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Депутат також нагадав, що «Президент поставив завдання», щоб «до 17 числа бюджет був готовий».
«Уряд працює у цьому напрямку. Якщо уряд подасть бюджет нам в парламент у ці строки, значить у нас буде документ, про який ми зможемо говорити. Поки що такого документа немає», - сказав Єфремов.
Як повідомляв УНІАН, 4 грудня голова Верховної Ради України Володимир Рибак не виключив, що державний бюджет на 2014 рік не буде ухвалений в грудні.
Він зазначив, що “всі строки розгляду бюджету на 2014 рік пройшли”.
“Я не виключаю, що може доведеться перший місяць 2014 року, бо я бачу що на сьогоднішній день ще бюджету немає, фінансувати по першому місяцю 2013 року”, - сказав голова ВР.
Рибак зазначив, що на сьогодні проект бюджету на 2014 рік готовий “на 95-97%”, але є позиції “цифри, на базі яких проводяться розрахунки, тому я думаю, що десь в 20 числах узгодять ці цифри і бюджет тоді вони представлять у Верховну Раду, повністю узгоджений по всіх цифрах”.