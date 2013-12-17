За рішенням суду на активістку луцького Євромайдану одягнуть спецбраслет контролю

Як повідомили УНІАН в прес-службі штабу національного спротиву Волині, судове засідання відбулося у Луцьку 16 грудня. Активістку звинуватили у вчиненні хуліганства ( ч.2 ст. 296 КК України) під час пошкодження портретів Президента України Віктора Януковича та у закликах знімати портрети Януковича у Луцьку та викидати їх в урну для сміття на Євромайдані (ст. 295 ККУ).

В якості запобіжних заходів активістці Москвич присуджено не відлучатися за межі Волинської області, прибувати до слідчого на першу вимогу, не перебувати на Театральному майдані під час акцій, носити електронний засіб контролю.

Під час судового засідання біля приміщення суду знаходилося близько півсотні пікетувальників, які підтримували М. Москвич, скандували патріотичні гасла й закликали суд не чинити політичних репресій.

Розгляд справи щодо застосування запобіжного заходу під час кримінального провадження над Москвич тривав більше чотирьох годин. Прокурор та слідчий наполягали, щоб вона перебувала під домашнім арештом з 19:00 до 7:00. Однак суддя клопотання сторони обвинувачення задовольнив лише частково. Тепер громадська активістка протягом шістдесяти днів зобов’язана носити електронний засіб контролю.

«Вважаю, що вчора був перший переможний юридичний бій у війні, розпочатій проти активістів Євромайдану. Завдяки силам громадськості справа набула резонансу і публічності, тому майже усі вимоги сторони кримінального провадження були відхилені. Ця справа показала, що кригу можна ламати, коли ми всі разом і не боїмося. Те, що мені вчеплять електронний браслет яскраво підтверджує, що влада вбачає в мені серйозну загрозу», - прокоментувала судове рішення Москвич.

Нагадаємо, Соснівський районний суд Черкас 13 грудня призначив як запобіжний захід активісту черкаського Євромайдану Ярославу Приходьку - 2 місяці домашнього арешту.