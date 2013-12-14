У Черкасах активіста Євромайдану суд помістив під домашній арешт

12:01, 14 грудня 2013
Політика
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Соснівський районний суд Черкас 13 грудня призначив як запобіжний захід активісту черкаського Євромайдану Ярославу Приходьку - 2 місяці домашнього арешту.

/ Фото : Fedir Gontsa / facebook.com

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Об’єднаної опозиції Черкащини, згідно з приписом, упродовж двох місяців активіст мусить із 18 години до 6 ранку знаходитися за місцем проживання.

Активіста черкаського Євромайдану затримали 13 грудня за злісну непокору працівникам міліції під час підняття 11 грудня на площі біля Черкаської мерії прапора Євросоюзу. Як стверджують в Об’єднаній опозиції Черкащини, хлопця затримали, не зачитавши постанову. Його відвезли до райвідділу міліції, де взяли показання, потім відвезли до прокуратури, а вже звідти – до суду. Його справа розглядалася без державного адвоката, який з’явився після закінчення судового засідання.

Суд прийняв рішення про його домашній арешт у зв’язку зі звинуваченням у погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу за ст. 345 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за якою досягає 12 років ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня у Черкасах біля будівлі Черкаської мерії депутати міськради після сутички з міліцією повісили на флагшток прапор Євросоюзу. У цьому їм перешкоджали кілька десятків бійців спецпідрозділу міліції «Грифон» та патрульно-постової служби. Через годину невідомі вкрали прапор ЄС з флагштоку на площі перед Черкаською міськрадою.

За підняття прапору Євросоюзу в Черкасах 11 грудня на флагштоці біля Черкаської мерії міліція відкрила два кримінальних провадження. Під час сутички було пошкоджено формений одяг деяких працівників міліції, а один з правоохоронців отримав тілесні ушкодження.

Кримінальні провадження були відкриті за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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