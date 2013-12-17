Голова Верховної Ради України Володимир Рибак зайшов до сесійної зали ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, оскільки президія і трибуна парламенту заблоковані опозицією, а також заблоковано вхід у президію, то Рибак зайшов до сесійної зали через двері біля прес-пойнту в тій частині зали, де розміщується фракція Партії регіонів.

Рибак поспілкувався з народними депутатами від Партії регіонів, потім пройшов до заблокованої трибуни, де розмовляє з депутатами від ВО “Свобода”.