Мінсоцполітики підвело підсумки роботи соціальної сфери за цей рік

Про це повідомила Міністр соціальної політики Наталія Королевська під час звіту перед громадськістю на Народній колегії.

За словами Наталії Королевської, у стислі строки вдалося запровадити в дію усю нормативну базу для того, щоб на повну запрацював новий Закон «Про зайнятість населення».

Завдяки запровадженню Закону про зайнятість, за її словами, вже спостерігаються певні ознаки стабільності на ринку праці. «Зокрема, рівень безробіття за методикою Міжнародної організації праці в першому півріччі скоротився до 7,5%. У 2012 році показник складав 7,8%. А рівень працевлаштування безробітних у середньому по Україні зріс з 31% до 37%», – повідомила Міністр.

Також успішною можна вважати кампанію 2013 року з організації відпочинку та оздоровлення дітей шкільного віку. За попередніми даними, оздоровленням та відпочинком протягом року забезпечено понад 3 мільйони 300 тисяч дітей шкільного віку. Це 82% від їх загальної чисельності і майже на 480 тис. дітей більше, ніж у 2012 році», - сказала вона.

Також протягом року Мінсоцполітики суттєво просунулося у питанні посилення соціального захисту ветеранів. «У середньому на 10% в порівнянні з 2012 роком зросла грошова допомога ветеранам до 5 травня. Було суттєво підвищено пенсії усім інвалідам війни ІІ та ІІІ груп та учасникам бойових дій, яким виповнилося 85 років. Тепер їх пенсія становить не менше 2548 гривень. В середньому на 500 гривень у 2013 році зросли військові пенсії», – повідомила міністр.

Було запроваджено нову модель роботи 12 тисяч фахівців соціальної роботи та протягом року вдалося зсунути з місця вирішення низки гендерних проблем, які роками залишалися без відповіді.