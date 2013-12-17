Домовленості Президента дозволять відновити співпрацю з РФ - Царьов

Домовленості, досягнуті Віктором Януковичем у ході візиту до Москви, дозволять відновити співпрацю з Російською Федерацією. Про це заявив народний депутат, заступник Голови парламентської фракції ПАРТІЇ РЕГІОНІВ Олег Царьов, коментуючи підсумки засідання Російсько-Української міждержавної комісії та переговори президентів України і РФ.

«За підсумками переговорів Президент Росії Володимир Путін заявив, що ціна на газ для нашої країни буде знижена до 268,5 дол. за тисячу кубометрів. Всі ми пам'ятаємо, що до цього Україна платила понад 400 дол. Це з урахуванням харківської знижки в 100 дол.», - зазначив політик.

При цьому надана раніше знижка на російський газ продовжує діяти, що, за його словами, дозволить Держбюджету України заощадити додаткові кошти - від 10 до14 млрд на протягом п'яти років.

«З метою підтримки українського бюджету уряд Російської Федерації ухвалив рішення розмістити у цінних паперах українського Уряду частину своїх резервів з Фонду національного добробуту об'ємом 15 млрд дол. США. Україна вже цього року почне випуск єврооблігацій, які Росія купить у цьому і наступному роках в цілому на 15 млрд дол.», - додав Олег Царьов.

Таким чином, Президент Віктор Янукович зміг домогтися максимально вигідних для України умов.

«15 млрд дол., по суті, є безвідсотковим кредитом, який дозволить стабілізувати ситуацію в економіці і врегулювати ситуацію з виплатами зарплат і соціальних допомог», - підсумував народний депутат.