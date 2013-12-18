На Майдані триває мітинг
09:46, 18 грудня 2013Політика
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На Майдані Незалежності у Києві триває мітинг
Як передає кореспондент УНІАН, біля сцени зібралось близько 500 осіб.
Також переважна більшість євромайданівців відпочиває - одні в наметах, інші в Будинку профспілок. Починають розгортати польові кухні.
Учасникам акції поки роздають лише чай, оскільки, як пояснив один з активістів, сніданок ще готують.
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В той же час мітинг проходить спокійно, правоохоронців поблизу Майдану не видно.
О 8.30 священики зі сцени Майдану прочитали молитву.
Як повідомляв УНІАН, в Києві з 21 листопада відбуваються багатотисячні акції проти політики української влади.
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