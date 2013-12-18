На Майдані триває мітинг

Як передає кореспондент УНІАН, біля сцени зібралось близько 500 осіб.

Також переважна більшість євромайданівців відпочиває - одні в наметах, інші в Будинку профспілок. Починають розгортати польові кухні.

Учасникам акції поки роздають лише чай, оскільки, як пояснив один з активістів, сніданок ще готують.

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В той же час мітинг проходить спокійно, правоохоронців поблизу Майдану не видно.

О 8.30 священики зі сцени Майдану прочитали молитву.

Як повідомляв УНІАН, в Києві з 21 листопада відбуваються багатотисячні акції проти політики української влади.