Активісти на Майдані Незалежності планують встановити ялинку

Мітингувальники на Майдані Незалежності планують встановити живу новорічну ялинку.

Як повідомляє прес-служба політичної партії "УДАР Віталія Кличка", активісти зазначають, що сьогодні Майдан Незалежності - справжнє містечко з власною інфраструктурою і всі його мешканці та ті, хто приходить щодня і щоночі, опікуються про його благоустрій та дотримання чистоти і порядку.

А оскільки Майдан відвідують сотні тисяч людей і попереду новорічні свята, мітингувальники вважають, що жива ялинка створить святковий настрій та атмосферу.

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Прикрасити майданівську ялинку планують іграшками, зробленими дітьми, і зазначають, що для тих, хто бажає долучитися до цієї справи, новорічні прикраси можна приносити на Майдан Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, раніше деякі представники культури та спорту скаржилися на те, що через руйнування на Євромайдані ялинки, їм нікуди зводити своїх дітей на Новий Рік.