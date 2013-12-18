В 2014 році податок на прибуток буде знижено на 1%
Податок на прибуток в Україні в 2014 році буде знижено на 1% - до 18% (зараз діє ставка 19%).
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів.
«Ми ухвалили рішення запропонувати Верховній Раді наступного року скоротити на 1% податок на прибуток», - сказав Азаров.
Він відзначив, що це складне рішення, проте воно необхідне для збільшення обсягів вкладення коштів у модернізацію виробництва.
«Важке рішення. Проте це рішення стимулюватиме вкладення коштів у модернізацію підприємств».
Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні відкласти впровадження норм Податкового кодексу, що передбачають зниження з 1 січня 2014 року ставок податку на додану вартість до 17% з 20% і податку на прибуток до 16% з 19%.