В 2014 році податок на прибуток буде знижено на 1%

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів.

«Ми ухвалили рішення запропонувати Верховній Раді наступного року скоротити на 1% податок на прибуток», - сказав Азаров.

Він відзначив, що це складне рішення, проте воно необхідне для збільшення обсягів вкладення коштів у модернізацію виробництва.

«Важке рішення. Проте це рішення стимулюватиме вкладення коштів у модернізацію підприємств».

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні відкласти впровадження норм Податкового кодексу, що передбачають зниження з 1 січня 2014 року ставок податку на додану вартість до 17% з 20% і податку на прибуток до 16% з 19%.