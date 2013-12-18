Близько 10 тисяч осіб мітингують на Майдані Незалежності

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані функціонують польові кухні, мітингувальники продовжують грітися біля діжок з вогнем.

На тему: Мітингувальники зводять капітальні барикади з арматури та труб навколо Майдану Незалежності

Зі сцени виступають громадські діячі та народні депутати від опозиції з коментарями щодо вчорашньої зустрічі президентів України та Росії та досягнутих ними домовленостей.