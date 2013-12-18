Близько 10 тисяч осіб мітингують на Майдані Незалежності
18:19, 18 грудня 2013Політика
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На столичному Майдані Незалежності перебувають близько 10 тис. осіб
Мітингувальники гріються біля бочок з вогнем
Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані функціонують польові кухні, мітингувальники продовжують грітися біля діжок з вогнем.
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Зі сцени виступають громадські діячі та народні депутати від опозиції з коментарями щодо вчорашньої зустрічі президентів України та Росії та досягнутих ними домовленостей.
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