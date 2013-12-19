Сьогодні у Львові відкриють 18-метрову "євроялинку"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, урочисте запалення гірлянд львівської «євроялинки» розпочнеться о 17.30 у центрі міста.

Головна ялинка Львова прикрашена виключно символами України та Європейського Союзу.

На тему: Активісти на Майдані Незалежності планують встановити ялинку

«Діти у школах розмальовували ялинкові прикраси у вигляді герба України та зірки Євросоюзу. Також ялинку прикрасили синіми стрічками. Цьогорічну ялинку можна назвати Євроялинкою», - зауважила начальник управління культури Львівської міської ради Ірина Подоляк.

Цьогорічна ялинка коштує 2,7 тис. грн. Висота деревця – 18 метрів. Привезли ялинку із селища Східниця на Львівщині.