Можливість введення військ в Україну Путін назвав "дурницею і нісенітницею"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на підсумковій прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання, чи допускає він введення російських військ до України, зокрема до Криму, для захисту своїх співвітчизників, як це було зроблено в Південній Осетії й Абхазії в 2008 році, до чого закликав один з українських депутатів під час політичного протистояння в Києві.

"Ми будемо боротися за рівність прав (російських співвітчизників) - це стосується всіх держав. Це зовсім не означає, що ми будемо махати шашкою і вводити війська. Це дурниця і цілковита нісенітниця. Нічого подібного немає і бути не може", - підкреслив Путін.

Він підкреслив, що порівнювати ситуацію в Південній Осетії й Абхазії з ситуацією в Криму некоректно, оскільки нічого подібного в Криму не відбувається.

Президент РФ нагадав, що Південна Осетія і Абхазія оголосили про свою незалежність, і там був кривавий міжетнічний конфлікт.

Путін підкреслив, що така реакція Росії була пов'язані з вбивством російських військовослужбовців, які виконували миротворчі функції.

"У Криму, слава богу, нічого подібного немає і сподіваюся, що ніколи не буде. У нас є договір про перебування там російського флоту, його продовжено на користь обох держав", - сказав Путін.

Він переконаний, що дислокація Чорноморського флоту в Криму є серйозним стабілізуючим чинником у міжнародній і регіональній політиці.

При цьому Президент повідомив, що Росія порушує питання захисту прав своїх співвітчизників у країнах ЄС, зокрема в Прибалтиці, де існує поняття "не громадянин", який позбавлений політичних прав і свобод.

Як повідомляв УНІАН, депутат міськради Севастополя Сергій Смольянінов закликав Путіна ввести російські війська в Україну.

Він обвинуватив західні спецслужби та «їх агентів» в ініціюванні спроби повалення законної влади в країні, нібито організації безпорядків і проплаченных мітингів у ряді міст України, а також в інформаційних атаках у ЗМІ.

Крім того, 14 грудня Всеукраїнське об'єднання «Свобода» заявило, що проросійські сили в Криму готують спецоперацію, яка загрожує територіальній цілісності і національній безпеці України.

За даними «Свободи», одночасно з проведенням кримського «антимайдану», враховуючи сприятливу ситуацію відсутності на півострові основних сил українських правоохоронних підрозділів, внутрішніх військ, які перекинуті до Києва, передбачається проведення в період з 23 по 27 грудня 2013 року так званих «антитерористичних навчань» особовим складом із залученням морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується в Севастополі.

«У ході зазначених «антитерористичних навчань» російські морські піхотинці під приводом забезпечення захисту об'єктів ЧФ РФ у Севастополі візьмуть під контроль місто і заблокують українські державні органи і місця розташування ВМС України», - заявили в «Свободі».