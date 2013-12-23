Главою Мінфіну Чехії став мільярдер

"Це буде функціонувати так само, як при нинішньому уряді Іржі Руснока, коли міністр фінансів Ян Фішер є також віце-прем'єром", - цитує слова Бабіша РИА "Новости".

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Він також повідомив, що в новому уряді Чехії буде 17 членів кабінету (не 18, як планувалося раніше) - вісім представників ЧСДП, шість - від ANO 2011 і троє - від християнських демократів.

Бабіш був на зустрічі з президентом Мілошем Земаном в суботу. Про об'єднання функцій міністерства і віце-прем'єра вони домовилися раніше.

Таким чином, завершилися переговори про створення нового уряду. Урядову коаліцію складуть три партії - соціал-демократи, які набрали найбільше голосів на виборах, рух ANO і християнські демократи. Об'єднання цих трьох партій дозволить отримати більшість у парламенті для вотуму довіри уряду і прийняття нових законів.