Азаров завтра вирушить до Москви

У вівторок, 24 грудня, у Москві прем’єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у засіданні вищого органу управління Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану - Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав, а також, можливо, зустрінеться з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

Про це йдеться у програмі візиту Азарова до Москви, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

Передбачається, що орієнтовно о 14.00 мск літак Азарова прибуде до аеропорту «Внуково-2», після чого українська делегація відбуде до Кремля, де Азаров візьме участь у неформальному спілкуванні з головами делегацій країн Митного союзу.

Після церемонії фотографування голів делегацій Азаров візьме участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав.

Після засідання глави держав Митного союзу і голова Колегії Євразійської економічної комісії (постійно діючий орган управління МС) зроблять заяву для ЗМІ.

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На даний момент опрацьовується можливість організації робочої зустрічі Азарова з Медведєвим.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня у Москві відбудеться засідання Вищої Євразійської економічної ради (ВЄЕС) на рівні глав держав Росії, Білорусі і Казахстану.

Президенти обговорять основні напрямки інтеграційної взаємодії держав – членів Митного союзу (МС) та Єдиного економічного простору (ЄЕП), а також хід роботи з формування до 1 січня 2015 року Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Також будуть розглянуті питання підготовки і реалізації «дорожніх карт» щодо приєднання Киргизії та Вірменії до євразійських інтеграційних структур.

За підсумками засідання ВЄЕС заплановано підписання низки спільних рішень у сфері єдиної митної політики, регулювання діяльності природних монополій і правил конкуренції.