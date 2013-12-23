За два роки Україна може бути поглиненою Євразійським союзом - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

«Зараз відновилися розмови про створення Євразійського економічного союзу у 2015 році як наступний етап євразійської інтеграції після Митного союзу і те, що Україні зараз не ставлять умов щодо негайного членства у Митному союзі – це ще нічого не означає, той контроль кредитно-фінансовий, який встановлюється російським керівництвом над Україною, її економікою, промисловістю, енергетикою – цей контроль набагато глибший та ефективніший за приєднання до Митного союзу, ніж контроль Кремля над Лукашенком чи Назарбаєвим, у нашому випадку - це повна залежність», - переконаний політичний експерт.

Він підкреслює, що «ситуація програмується так, що у 2015 році будь-який президент України, навіть якщо це буде не Янукович, буде змушений грати за російськими правилами, бо він буде боржником Росії не на 15 млрд, а набагато більше, тому що, щоб віддати ці гроші доведеться позичати ще, а позичати, крім росіян під відсутність реформ мало хто буде. Україна може перестрибнути фазу Митного союзу у 2015 році і абсолютно безальтернативно бути поглинена Євразійським економічним союзом з виходом потім на валютний союз, політичний союз. Те, що рубль намагаються ввести в резервну валюту України з російської подачі є вже зараз».

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За словами Горбача, «російський підхід простий – ми вам позичаємо гроші, ми розуміємо, що ви банкрути і не зможете нам ці гроші повернути і ми заберемо цей борг тим, що нам подобається: українська ГТС, або Військово-промисловий комплекс, авіа- чи кораблебудування. Це не означає, що кооперація для України принесе велику користь, а це означатиме, що РФ просто забере ці підприємства у свою власність або поставить їх перед свій контроль».

За словами експерта, така схема була застосована і у Вірменії, де спочатку підняли ціну на газ, загнали Вірменію у борги, а потім забрали у неї все, що в неї є, включно з атомною електростанцією, вірменською залізницею, яка немає виходу нікуди і т.д. У Білорусі аналогічна ситуація, коли забрали за борги – «Лукашенко розплачувався майном там, де не міг заплатити грошима і тут чекати якихось інвестицій або модернізації абсолютно не доводиться. Інвестицій не буде – буде експропріація, погашення зовнішнього боргу, бо Росія не МВФ, вона не благодійник, вона веде економічну експансію і під неї підводить політичну платформу», - пояснив аналітик.

«Для 15 млрд доларів 2 роки – надзвичайно короткий термін запозичення, але нашу владу нічого не зупиняє, тому що вони дуже бояться втратити контроль над владою – це означатиме для них повний крах і можливо позбавлення власності чи свободи», - наголосив Горбач.