Янукович остаточно "амністував" євромайданівців

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, сказав глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін. За його словами, вказаний Закон підписаний главою держави в редакції, яка надійшла до Адміністрації Президента.

Після підписання Президентом Закон «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» направлено для опублікування, повідомив глава АП.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Верховна Рада України ухвалила закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, що відбувались під час проведення мирних зібрань.

За цей закон проголосували 339 народних депутатів із 404, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” передбачається, що учасники акцій протестів та масових заходів визнаються такими, що не мають судимості.

Законом народних депутатів від “Батьківщини” Павла Петренка, УДАРУ — Валерія Карпунцова, “Свободи” - Олега Махніцького та ПР — Юрія Мірошниченка та Нестора Шуфрича передбачається звільнити від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту та масових заходів щодо їхніх дій і рішень у період з 21 листопада 2013 року і до дня набрання чинності цим законом.

Всі кримінальні провадження та провадження щодо вчинення адміністративних правопорушень відкриті з приводу визначених вище подій підлягають закриттю.

Крім того, нові кримінальні провадження та провадження щодо вчинення адміністративних порушень не можуть бути відкриті з приводу подій, визначених ст. 1 цього закону.

Також особи притягнуті до кримінальної відповідальності, відповідальності за адміністративні правопорушення з приводу подій визначених ст. 1 цього закону підлягають звільненню від відповідальності та визнаються такими, що не мають судимості, відповідальності за адміністративні правопорушення.

Уповноваженим органам передбачається прийняти рішення, що випливають з цього закону, протягом 10 днів з дня набрання чинності цим законом.

Довідка УНІАН. У Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

Після жорстокого розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві на вулиці столиці в неділю, 1 грудня, вийшли більше півмільйона осіб.

Однак 1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори вигукували гасла українською, а розмовляли між собою російською мовою.

Потім міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов'язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб.