ВР ухвалила закон щодо недопущення переслідування та покарання учасників мирних зібрань

17:19, 19 грудня 2013
Політика
1023 0

Верховна Рада України ухвалила закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, що відбувались під час проведення мирних зібрань.  

ВР ухвалила закон щодо недопущення переслідування та покарання учасників мирних зібрань / Фото : odessa-daily.com.ua

Як передає кореспондент УНІАН, за цей закон проголосували 339 народних депутатів із 404, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, Вночі 30 листопада «беркут» Жорстоко розігнав Євромайдан у Києві: 35 учасников акції було затримано, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою. Це віклікало обурення громадян - и зібрало масові акції протесту в Києві та інших містах держави.

Перші дані Розслідування вказують, что заступник секретаря РНБО Сівкович и голова КМДА Попов схілялі Коряка до! Застосування сили.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter