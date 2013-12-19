ВР ухвалила закон щодо недопущення переслідування та покарання учасників мирних зібрань

Як передає кореспондент УНІАН, за цей закон проголосували 339 народних депутатів із 404, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, Вночі 30 листопада «беркут» Жорстоко розігнав Євромайдан у Києві: 35 учасников акції було затримано, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою. Це віклікало обурення громадян - и зібрало масові акції протесту в Києві та інших містах держави.

Перші дані Розслідування вказують, что заступник секретаря РНБО Сівкович и голова КМДА Попов схілялі Коряка до! Застосування сили.