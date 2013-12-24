Путін: розширення МС піде всім на користь

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав перед початком засідання Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав у Москві.

"Переконаний, розширення кількості членів євразійського об'єднання піде на користь не лише учасникам, а й регіону в цілому, зрозуміло при дотриманні ними всіх вимог нашої організації", - сказав Путін.

Він вважає, що інтеграційний процес країн трійки цікавий для багатьох партнерів по СНД. За словами Путіна, Вірменія і Киргизія виявили бажання стати учасниками Митного союзу і виконали значний обсяг роботи в цьому напрямі.

Путін повідомив, що сьогодні буде розглянута "дорожня карта" подальших заходів щодо приєднання Вірменії, у стадії узгодження знаходиться аналогічний документ щодо Киргизії.

"Маємо намір й надалі надавати Єревану і Бішкеку необхідні заходи підтримки, при цьому має бути збережений природний баланс інтересів країн МС і держав-кандидатів на приєднання до цього інтеграційного об'єднання", - сказав Путін.