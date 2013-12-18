Нардеп: Путін дав завдаток за вступ України до МС

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", пише Gazeta.ua.

"Я так розумію, що ця сума - це тільки завдаток перед Україною, тому надалі, і це в планах Путіна, повністю завершити інтеграцію України до Митного союзу", - зазначив Ємець.

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За його словами, Путін, "як представник імперської Росії", ніколи не поступиться власними інтересами.

"Якщо він пропонує Україні якісь поступки, значить, він бачить тут для себе якусь вигоду", - пояснив нардеп.

Водночас, політик підкреслив, що головне питання в цій ситуації звучить наступним чином: що запропонував Янукович від України за знижку на газ і за 15 млрд дол. російського кредиту?

"Швидше за все, Україна буде розраховуватися своїм майном: землею, державними підприємствами, газотранспортною системою", - припустив Ємець.

Нагадаємо, 17 грудня після зустрічі Путіна і Януковича вартість російського газу була знижена до 268,5 дол. за 1 тис. куб. м. Раніше ця ціна була близько 400 дол.

Крім того, було домовлено, що Росія розмістить 15 млрд дол. з Фонду національного добробуту в суверенні єврооблігації України в 2013 і 2014 роках.