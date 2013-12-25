У ВР немає постанови про відставку уряду - Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо можливого проведення позачергового засідання парламенту і постанови про відставку уряду, яку пропонували представники КПУ.

Рибак наголосив, що ця постанова так і не була зареєстрована.

Читайте також: Яценюк: Для відставки Кабміну не вистачає 3 голосів

Він нагадав, що коли питання щодо відставки уряду розглядалося в парламенті, “йому в руки дали постанову” і повідомили, що збиратимуть під нею підписи.

“Я сказав: “Реєструйте цю постанову, збирайте підписи і в лютому ми можемо розглядати цю постанову. Але на сьогоднішній день такої постанови немає”, - сказав голова ВР.

Водночас він додав, що Президент зараз оцінює роботу уряду, кожного міністра.

“Я думаю, що висновки свої Президент у найближчий час зробить”, - сказав Рибак.