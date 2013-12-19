Яценюк: Для відставки Кабміну не вистачає 3 голосів
00:20, 19 грудня 2013Політика
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Для відставки Кабінету міністрів України не вистачає трьох підписів народних депутатів.
Яценюк: Для відставки Кабміну не вистачає 3 голосів
Про це повідомив лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк під час виступу на Майдані Незалежності, повідомляє TVi.
На тему: Для відставки уряду не вистачає 9 підписів - Яценюк
"Ми збираємо підписи під резолюцією недовіри Кабінету міністрів. Нам фактично залишилося три підписи, щоб було 226 депутатів для відставки уряду Азарова", - сказав він.
Яценюк також повідомив, що серед бажаючих відправити уряд у відставку є і представники КПУ.
Як повідомляв УНІАН, 17 грудня опозиції для відставки уряду не вистачало 9 підписів.
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