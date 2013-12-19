Яценюк: Для відставки Кабміну не вистачає 3 голосів

Про це повідомив лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк під час виступу на Майдані Незалежності, повідомляє TVi.

На тему: Для відставки уряду не вистачає 9 підписів - Яценюк

"Ми збираємо підписи під резолюцією недовіри Кабінету міністрів. Нам фактично залишилося три підписи, щоб було 226 депутатів для відставки уряду Азарова", - сказав він.

Яценюк також повідомив, що серед бажаючих відправити уряд у відставку є і представники КПУ.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня опозиції для відставки уряду не вистачало 9 підписів.