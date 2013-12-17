Для відставки уряду не вистачає 9 підписів - Яценюк
16:41, 17 грудня 2013Політика
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На даний час опозиція зібрала 217 підписів за розгляд питання про відставку Кабміну.
Яценюк озвучив кілкьість наявних підписів.
Для відставки Кабінету мінстрів на даний час не вистачає 9 підписів народних депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив на брифінгу у Верховній Раді.
Він сказав: «Нам не вистачає 9 підписів, тобто виходить, що на даний час опозиція зібрала 217 підписів за розгляд питання про відставку Кабміну».
Як повідомляв УНІАН, Рибак зайшов до сесійної зали ВР.
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