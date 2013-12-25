Омбудсмен контролюватиме справу з побиттям журналістки Чорновіл

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмена.

Як зазначається в повідомленні, отримавши інформацію про побиття журналістки, Лутковська доручила працівникам свого Секретаріату зібрати всі необхідні матеріали та всебічно вивчити справу.

«Наразі Офіс Уповноваженого спільно з представниками інститутів громадянського суспільства в рамках відкритого Уповноваженим провадження продовжує збирати матеріали та вивчати деталі подій минулої ночі, а справа щодо побиття Чорновіл перебуває на особистому контролі Лутковської», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновіл жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва.

За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, жорстоко побили, а потім кинули у придорожній кювет.

За даними "Батьківщини", зараз журналістка перебуває у реанімації і потребує як мінімум трьох складних операцій.