Міліція затримала одного з нападників на Чорновол - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

Зокрема, вдалося встановити трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються в побитті Чорновол. Одного з них затримано, інші двоє оголошені в розшук, зазначив співрозмовник агентства, додавши, що власник автомобіля, на якому їхали зловмисники, за попередньою інформацією, до скоєння нападу на Чорновол не причетний.

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Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва.

За попередніми даними міліції, Чорновол їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновол з-за керма, жорстоко побили, а потім кинули у придорожній кювет.

За даними "Батьківщини", зараз журналістка перебуває у реанімації і потребує принаймні трьох складних операцій.