Ющенко: збірна України робить велику справу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав національну збірну України з футболу з перемогою у матчі з командою Тунісу та виходом у 1/8 фіналу Чемпіонату світу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, від імені мільйонів українських вболівальників Президент подякував українським футболістам за гарну гру, продемонстровану сьогодні у матчі зі збірною Тунісу. Президент наголосив, що своєю грою українська збірна робить велику справу для нашої держави, працюючи на її позитивний імідж.

В.ЮЩЕНКО побажав футболістам нових перемог та надалі демонструвати країні й світу командний дух і переможну тактику.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на ЧC-2006 національна збірна України з футболу обіграла збірну Тунісу з рахунком 1:0. М`яч у ворота Алі БУМНІЖЕЛЯ на 70-й хвилині з пенальті забив капітан збірної України Андрій ШЕВЧЕНКО.