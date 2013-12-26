Путін вдесяте став політиком року в Росії

Політиком року в 2013 році знову став президент Росії Володимир Путін, на другому місці за популярністю - глава Міноборони Сергій Шойгу, свідчать дані опитування ВЦВГД .

Про це пише РИА Новости.

За словами гендиректора ВЦВГД Валерія Федорова , політиком року 44 % опитаних назвали Володимира Путіна. На другому місці - Сергій Шойгу (8%) , замикає трійку глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Федоров зазначив , що минулого року Путін також очолював рейтинг політиків року і набрав 54 %. На другому місці був прем'єр Дмитро Медведєв (16%), на третьому - Шойгу (13%).

"Падіння інтересу до виборів, федеральних виборів не було цього року, порядку денного , що нам треба визначитися, як нам далі жити, не було... тому зниження рейтингу у всіх політиків", - пояснив на прес -конференції в Федоров.