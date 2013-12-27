Тимошенко вчергове відмовилася їхати до суду - джерело

Як передає корреспондент УНІАН, о 8:00 з території медзакладу виїхали автозак, 2 автомобілі швидкої допомоги, мікроавтобус та три міліцейські машини.

У цей час кількість працівників міліції на території ЦКЛ значно зменишилася.

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Отримати підтвердження або спростування того, чи повезли Юлію Тимошенко на судове засідання поки що не вдалося.

З власних джерел УНІАН стало відомо, що Тимошенко на судове засідання не повезли, начебто вона в черговий раз відмовилася брати участь у засіданні.

У прес-службі ДПтС підтвердили інформацію про те, що Тимошенко відмовилася від етапування та участі в судовому засіданні.

Сьогодні вранці під час спілкування з керівником колонії, який запропонував екс-прем'єру пройти до конвойного автомобіля, який чекав на вулиці, остання відмовилася, посилаючись на відсутність рекомендацій німецьких лікарів брати участь у судах.

На всі зауваження про те, що німецькі лікарі вже півроку її не відвідують, а суд викликає більше року - засуджена ніяк не реагувала, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 грудня, в Харкові продовжиться суд у справі щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» за обвинуваченням Тимошенко.

Засідання Київського районного суду Харкова, яке проходитиме у приміщенні обласного апеляційного суду на площі Руднєва, 36, розпочнеться о 10.00.

Попереднє засідання в справі ЄЕСУ, 6 грудня, тривало близько 30 хвилин і потім було оголошено перерву до 27 грудня через відсутність на засіданні підсудної Тимошенко, яка проходить стаціонарне лікування в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

Захист екс-прем’єра на цьому засіданні вкотре клопотав про закриття справи ЄЕСУ, посилаючись на те, що ця справа вже була закрита і законність цього рішення підтверджував Верховний суд України.

У свою чергу суддя Костянтин Садовський залишив клопотання без розгляду і зазначив, що воно буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за присутності підсудної Тимошенко.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Тимошенко кримінальну справу.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 роках очолювала корпорацію «Єдині енергетичні системи України».

Засідання Київського районного суду Харкова в справі про порушення в діяльності корпорації переносяться з квітня 2012 року через відсутність Тимошенко на засіданнях з огляду на проходження нею стаціонарного лікування.